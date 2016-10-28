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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 12:43 BJT

路透基点：北京建设(控股)签署两年期7.50亿港元融资--TRLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司北京建设(控股)有限公司已经和五家银行签署一笔7.5亿港元(9,700万美元)两年期无担保定期贷款。

台北富邦银行是唯一牵头行兼簿记行。这笔融资案利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。

贷款规模从原始目标5亿港元调升，已在10月17日签约。

融资所得将用于北建在柬埔寨一特别经济区的投资开发。(完)

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