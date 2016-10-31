《中国重要政经日程》--10月31日-12月13日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
=============================近期重要政经日程==========================
11月2日（周三）
*--中国国务院总理李克强将于11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。
--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。
--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛在北京召开，至4日。
11月6日（周日）
--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。