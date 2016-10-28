版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 13:08 BJT

标题新闻：澳洲央行在11月政策会议上料维持隔夜拆款利率于1.5%纪录低位不变--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐