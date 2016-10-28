欧股业绩：瑞银第三季净利下滑，警告称艰难市况还将持续

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世10月28日 - 瑞银集团 周五公布第三季净利下滑，并表示艰难的市场环境料将继续。
瑞银是全球最大的财富管理公司，其称截至9月底的第三季净利为8.27亿瑞郎(8.327亿美元)，远低于上年同期的21亿瑞郎。
净利同比降幅之所以如此大，是因为去年第三季的净利获得了13亿瑞郎的净税务优惠的贡献。
瑞银执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)在9月末时警告称，政治不确定性和围绕全球成长的担忧意味着该行的交易量普遍低迷。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。