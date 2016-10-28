欧股业绩：瑞银第三季净利下滑，警告称艰难市况还将持续

路透苏黎世10月28日 - 瑞银集团 周五公布第三季净利下滑，并表示艰难的市场环境料将继续。

瑞银是全球最大的财富管理公司，其称截至9月底的第三季净利为8.27亿瑞郎(8.327亿美元)，远低于上年同期的21亿瑞郎。

净利同比降幅之所以如此大，是因为去年第三季的净利获得了13亿瑞郎的净税务优惠的贡献。

瑞银执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)在9月末时警告称，政治不确定性和围绕全球成长的担忧意味着该行的交易量普遍低迷。(完)