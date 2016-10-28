日本数据：央行指数显示9月消费者物价较上年同期上涨0.2%

路透东京10月28日 - 日本央行周五公布的一项指标显示，排除能源及生鲜食品成本的效应后，日本9月消费者物价较上年同期上涨0.2%。

日本央行自2015年11月起公布自家的消费者物价指标，以强化对于基本物价趋势的了解。日本央行的指数排除了波动剧烈的生鲜食品及能 源成本，但包含加工及进口食品价格。