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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 13:11 BJT

日本数据：央行指数显示9月消费者物价较上年同期上涨0.2%

路透东京10月28日 - 日本央行周五公布的一项指标显示，排除能源及生鲜食品成本的效应后，日本9月消费者物价较上年同期上涨0.2%。

8月涨幅则为0.4%。

日本央行自2015年11月起公布自家的消费者物价指标，以强化对于基本物价趋势的了解。日本央行的指数排除了波动剧烈的生鲜食品及能 源成本，但包含加工及进口食品价格。

日本央行先前表示，每个月将在政府公布物价数据的同一天公布该指 数。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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