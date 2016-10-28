新兴汇市：美国升息前景打击亚币及亚债，韩元触及三个半月低位

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.16 105.28 +0.11 +14.40 120.30 坡元 1.3947 1.3949 +0.01 +1.63 1.4175 台币 31.619 31.637 +0.06 +4.58 33.066 韩元 1143.90 1142.50 -0.12 +2.71 1174.95 泰铢 35.08 35.05 -0.09 +2.68 36.02 菲律宾披索 48.48 48.47 -0.02 -3.26 46.90 印尼卢比 13040.00 13032.00 -0.06 +5.71 13785.00 印度卢比 66.84 66.86 +0.03 -1.03 66.15 马币 4.1945 4.1810 -0.32 +2.28 4.2900 人民币 6.7785 6.7810 +0.04 -4.23 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/王兴亚/汪红英；审校 王颖/杜明霞/于春红)