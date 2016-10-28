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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 13:26 BJT

新兴汇市：美国升息前景打击亚币及亚债，韩元触及三个半月低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            105.16    105.28   +0.11  +14.40    120.30
    坡元            1.3947    1.3949   +0.01   +1.63    1.4175
    台币          31.619    31.637   +0.06   +4.58    33.066
    韩元           1143.90   1142.50   -0.12   +2.71   1174.95
    泰铢             35.08     35.05   -0.09   +2.68     36.02
    菲律宾披索       48.48     48.47   -0.02   -3.26     46.90
    印尼卢比      13040.00  13032.00   -0.06   +5.71  13785.00
    印度卢比       66.84     66.86   +0.03   -1.03     66.15
    马币            4.1945    4.1810   -0.32   +2.28    4.2900
    人民币          6.7785    6.7810   +0.04   -4.23    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/白云/王兴亚/汪红英；审校 王颖/杜明霞/于春红)

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