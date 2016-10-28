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货币新闻 | 2016年 10月 28日 星期五 13:25 BJT

欧股业绩：法国巴黎银行第三季净利高于预估，受投行业务营收上升提振

路透巴黎10月28日 - 法国巴黎银行 第三季提高资本缓冲，该银行周五公布的净利高于预估，因投资银行部门营收上升。

法巴第三季净利增加3.3%至18.9亿欧元(20.6亿美元)。路透调查分析师此前平均预估将降至17.2亿欧元。

第三季营收增长2.4%至105.9亿欧元，高于受访分析师平均预估的102.3亿欧元。

与美国同业及巴克莱一样，该银行的债券交易业务亦录得强劲营收。法国巴黎银行的固定收益、外汇及大宗商品交易营收大增41.3%至10.8亿欧元。(完) (编译 于春红; 审校 白云)

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