欧股业绩：法国巴黎银行第三季净利高于预估，受投行业务营收上升提振

路透巴黎10月28日 - 法国巴黎银行 第三季提高资本缓冲，该银行周五公布的净利高于预估，因投资银行部门营收上升。

与美国同业及巴克莱一样，该银行的债券交易业务亦录得强劲营收。法国巴黎银行的固定收益、外汇及大宗商品交易营收大增41.3%至10.8亿欧元。(完) (编译 于春红; 审校 白云)