欧股业绩：法国巴黎银行第三季净利高于预估，受投行业务营收上升提振

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎10月28日 - 法国巴黎银行 第三季提高资本缓冲，该银行周五公布的净利高于预估，因投资银行部门营收上升。
法巴第三季净利增加3.3%至18.9亿欧元(20.6亿美元)。路透调查分析师此前平均预估将降至17.2亿欧元。
第三季营收增长2.4%至105.9亿欧元，高于受访分析师平均预估的102.3亿欧元。
与美国同业及巴克莱一样，该银行的债券交易业务亦录得强劲营收。法国巴黎银行的固定收益、外汇及大宗商品交易营收大增41.3%至10.8亿欧元。(完) (编译 于春红; 审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。