全球金市：金价走高而亚股下滑，关注美国GDP数据

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
但永丰金融集团研究部主管涂国彬说，近来表现强劲的美国数据已提高了美国提前升息的可能性，这令金价承压，如果国内生产总值(GDP)数据强劲，则可能会推低金价。
CME Group的FedWatch显示，美国利率期货暗示，美联储在12月升息的可能性超过78%。
美元指数 持稳于98.849。美元兑日圆也持于三个月最高水准附近。
路透技术分析师汪涛称，现货金或测试每盎司1,261美元的支撑位，若跌破该点位，或跌向下一支撑位1,251美元。
在印度财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)期间，该国的黄金需求料将上升。黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。
现货银 涨0.5%至每盎司17.67美元，现货铂金(白金) 涨0.6%至每盎司968.74美元。银价料录得五周来最大单周涨幅。铂金也有望创下三个月以来的最大单周涨幅。
现货钯金 涨0.8%至614.47美元，但仍可能连续第四周录得周线跌幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 王兴亚/于春红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583