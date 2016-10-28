全球金市：金价走高而亚股下滑，关注美国GDP数据

但永丰金融集团研究部主管涂国彬说，近来表现强劲的美国数据已提高了美国提前升息的可能性，这令金价承压，如果国内生产总值(GDP)数据强劲，则可能会推低金价。

CME Group的FedWatch显示，美国利率期货暗示，美联储在12月升息的可能性超过78%。

美元指数 持稳于98.849。美元兑日圆也持于三个月最高水准附近。

路透技术分析师汪涛称，现货金或测试每盎司1,261美元的支撑位，若跌破该点位，或跌向下一支撑位1,251美元。

在印度财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)期间，该国的黄金需求料将上升。黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。

现货银 涨0.5%至每盎司17.67美元，现货铂金(白金) 涨0.6%至每盎司968.74美元。银价料录得五周来最大单周涨幅。铂金也有望创下三个月以来的最大单周涨幅。

现货钯金 涨0.8%至614.47美元，但仍可能连续第四周录得周线跌幅。(完)

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