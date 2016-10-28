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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 13:54 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：市场走势迟滞，静待美国GDP数据出炉

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* 美元/日圆涨0.06%，新西兰元/美元涨0.2%，澳元/美元持平，英镑/美元涨0.07%

* 美元/离岸人民币跌0.13%，美元/人民币跌0.02%，美元/马币0.3%，美元/韩元涨0.15%

* 日经指数涨0.62%，沪综指跌0.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%。美国原油持平，美国10年期公债收益率1.8593%

* 美国第三季GDP增长或加速，消费者支出和出口带来支撑

* 日本9月核心CPI同比下滑0.5%，支出疲弱令前景蒙阴 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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