中国新债：加拿大国民银行下周三将发行至多35亿元熊猫债，期限三年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月28日 - 加拿大国民银行周五公告，将于下周三(11月2日)在中国银行间债市，簿记建档发行不超过35亿元人民币债券(熊猫债)，期限三年，所募资金用于一般业务。
该期债不设担保，招商证券、渣打银行(中国)、农业银行、工商银行及中国银行为联席主承销商和簿记管理人。起息和缴款日同为11月3日，11月2日至3日为发行期。
中诚信国际信用评级公司对加拿大国民银行的境内主体和本次债券，信用评级均为AAA。
海外评级方面，标准普尔将发行人的长期银行存款评级评定为A级，短期银行存款评级评定为A-1级，评级展望为稳定；穆迪将发行人长期银行存款评级评定Aa3级，短期银行存款评级评定为P-1级，评级展望为负面。
截至2016年7月31日，发行人总资产2,299亿加元，为加拿大第六大银行，几乎在各省均设有分支机构。
银行间市场交易商协会9月初发布的新闻稿显示，截至当时已有11家境外发行人注册1,075亿元人民币债券，发行规模286亿元。发行人类型涵盖政府机构、全球500强企业及其他优质境外企业。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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