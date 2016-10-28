台湾股市：小幅收涨中止连两跌，外资买盘缩手惟摩台指撑高结算

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月28日 - 台湾股市周五整日在平盘附近徘徊，终场小涨作收，中止连两日跌势，周线则大致收平。分析师指出，美国总统大选时程逼近，外资对台股买盘缩手转趋保守观望，令台股续涨乏力且略见拉回压力，而今日摩台指结算则有助指数撑在高档，下周料延续高档盘整格局。
台湾加权股价指数 收涨0.08%至9,306.92点；今日大盘成交初值 为608.65亿台币，上交易日修正后为678.81亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日摩台指结算带动大盘在9,300点上下窄幅波动，惟外资因美国总统大选逼近而对台股操作转趋保守，预期台股在月线9,267点附近仍有撑，因此推估下周台股料续高档盘整。
近期外资同步调节台股期现货，至周四外资连续两日卖超共103.58亿台币，在台指期净多单也是连两日合计调节1万余口至8.27万口。
〞现在大盘有点虚胖，只靠外资做多的权值股撑场。〞元富投顾一不愿具名分析师说。
他表示，目前大盘指数完全失真，现在多数个股都出现明显回档整理，唯独台积电等权值股在外资做多下而仍维持在高档，而台股融资余额仍维持在1,300亿台币的相对低档，显示本土资金完全退场，现在行情就单看外资表演。
分析师预估，下周台股指数区间料在9,170-9,370点间。
本地时间13:55，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 涨0.69%，香港恒生指数 则跌0.72%、韩国股市 也跌0.33%，MSCI亚太明晟指数 跌0.34%。(完)
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