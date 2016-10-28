版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 14:24 BJT

澳洲股市：收低并创下四个月来最大周线跌幅，受累于金融股跌势

澳新银行下跌1.7%，至近两个月低点，此前该行称可能计入3.6亿澳元的一次性费用。

能源和矿业类股的涨势抵消了部分跌幅，能源类股 上涨1.6%，中止五日连跌走势。

原材料类股 上涨1.4%，录得逾四周来最大日内百分比升幅。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐