韩国新股：三星生物制剂IPO价定在区间高端，将筹资19.7亿美元--消息

路透首尔10月28日 - 两位熟悉情况的消息人士周五向汤森路透旗下的IFR表示，三星生物制剂将首次公开发行(IPO)发行价定在指导价区间的高端，对该交易的估值达到2.25万亿(兆)韩元(19.7亿美元)。