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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 14:28 BJT

韩国新股：三星生物制剂IPO价定在区间高端，将筹资19.7亿美元--消息

路透首尔10月28日 - 两位熟悉情况的消息人士周五向汤森路透旗下的IFR表示，三星生物制剂将首次公开发行(IPO)发行价定在指导价区间的高端，对该交易的估值达到2.25万亿(兆)韩元(19.7亿美元)。

消息人士说，三星生物制剂将IPO发行价定在每股136,000韩元，指导价区间为每股113,000-136,000韩元。

三星生物制剂在周三和周四进行了累计投标。该公司之前表示，将发行约1,650万股股票，包括三星电子 出售的550万股现有股票。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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