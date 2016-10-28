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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 14:28 BJT

日本股市：日经指数升至六个月高位，全球公债收益率上扬提振金融股

路透东京10月28日 - 日本股市日经指数周五涨至六个月高位，因全球公债收益率上扬帮助提振了金融股走势，反映出在日本低收益率的环境下，投资者寄望金融机构加大对海外债券的投资。

日经指数 上涨0.6%至17,446.41点，为4月22日以来最高收位。日经指数本周也录得1.5%的涨幅。

东证股价指数 上涨0.8%至1,392.41点。JPX-日经400指数 升0.7%至12,478.58点。（完）

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