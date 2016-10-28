人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下行，因大行压制且月末美元流动性偏紧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续下移，走势趋于平缓。交易员称，由于近期人民币贬值幅度较大，大行在掉期市场长端的卖压明显增强，一年期掉期 继续下行。
他们并指出，本周人民币流动性仍处于“紧平衡”状态，但今日有所缓解，且临近月末美元流动性略紧，掉期曲线短端周内先升后降，周五小幅下移。
“人民币今天松了一点，月末美元相对紧一点，TN、ON就下来了。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示：“长端还用说吗，显然是大行在压，最近一直压着。”
北京时间14:29，境内美元/人民币一周期掉期 报20.8点，一个月期 报82点，一年期 报525点，较上周五分别跌3.26%、跌10.87%和跌12.50%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.650，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.550/4.150，较上周五小跌。
在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场周五资金紧势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上加点，流动性仍是紧平衡。
人民币兑美元即期 周五早盘小幅走贬，中间价则再刷新逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价明显高于中间价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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