国际油市：油价料录得周线跌幅，OPEC能否协调减产依然存疑

“OPEC会议在一个月的时间内似乎仍将是市场的关注焦点，因此预计关于伊朗和伊拉克的产量消息将在一段时间内为市场定下基调，”Freight Investor Services (FIS)燃油经纪人Matt Stanley称。

澳新银行周五称，原油价格“从三周低点反弹，是受OPEC可能愿意将产量较峰值水平削减4%的报导推动。”

但其他分析师对OPEC把其他成员国及俄罗斯团结起来的能力则不太乐观。

“鉴于伊拉克和伊朗都表示出于各种原因他们将不参与减产，而俄罗斯仅同意冻产而非减产，团结各方促使协议达成的责任就落到了沙特的头上，”新加坡券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“鉴于OPEC似乎半数成员国都希望获得豁免，11月30日会议(要得出结果)突然间看起来相当遥远，”他补充说。(完)

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