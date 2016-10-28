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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 15:10 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率创逾九个月新高，内外利空夹击并消化停损单

* 105/11增额券发行前交易殖利率续创逾九个月新高
    * 受内外利空夹击且续消化停损单令空头势力大胜
    * 下周105/11增额券殖利率区间暂看在0.95-1.069%

    路透台北10月28日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周五收
扬创逾九个月新高，连五日升势。交易员称，除了反应国际债市利空外，也续消化停损单引
发多杀多疑虑，不排除105/11R殖利率下周挑战今年新高，惟短线殖利率急弹，追空风险垫
高料收敛空头势力。
    
    105/11R殖利率今日高位来到1.0241%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年
公债殖利率逾九个月盘中新高，收盘及盘中前高皆为1月8日的1.0255%、1.0410%。
    
    交易员指出，下周五30年新券将展开发行前交易，若殖利率开高将推升空头气焰，105/
11R殖利率可能进一步向今年盘中新高1.069%靠拢，但该期现券及增额券空单量合计已破120
亿台币，下周仍存空单回补的可能性。
    
    〞除非有利多，才要严防修正，不过现在台债殖利率弹幅已大，追空风险提高。〞一位
大型证券交易员说。
    
    今日除了10年券105/11R殖利率探高外，五年券105/13殖利率也弹升5.52个基点至0.727
7%，创同年期券逾10个月新高，前高为去年12月17日的0.73%；20年券105/9殖利率也收高至
1.4750%创同年期券逾九个月新高，收盘前高为今年1月19日的1.48%。
    
    一大型公股银行交易员表示，台债终端买盘不济，让空方为所欲为，而行库采倒金塔型
酌量布建部位，也会让殖利率持续垫高，但105/11R殖利率升破1%后就有点过度反应。
    
    另位大型银行交易主管也称，目前仍在观望台债殖利率高点会在哪里，不急着进场，现
在就看空方表演。
    
    此外，台湾主计总处周五盘前公布第三季经济成长率为2.06%，优于市场预期，并创下
一年半以来高位，因消费和投资等内需表现较佳，显示景气持续回温。 
    
    美国公债收益率周四攀升至约五个月峰值，由德债和英债收益率上涨带动，因投资者臆
测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。 美国指标10年公债US10YT=
RR殖利率收在1.843%，上日则收在1.79%。
             
    交易员预估，下周105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.95-1.069%。
          
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  +5.52    0.7277    0.7090-0.7400*      24.5
    10  105/11R                  +4.49    1.0200    1.0000-1.0241*     143.0
   注*：表该券自发行前交易以来新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                          1.4750%
  10    105/11                          0.9966%
   5    105/13                          0.7277%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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