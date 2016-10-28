台湾债市：105/11R券殖利率创逾九个月新高，内外利空夹击并消化停损单

* 105/11增额券发行前交易殖利率续创逾九个月新高 * 受内外利空夹击且续消化停损单令空头势力大胜 * 下周105/11增额券殖利率区间暂看在0.95-1.069% 路透台北10月28日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周五收 扬创逾九个月新高，连五日升势。交易员称，除了反应国际债市利空外，也续消化停损单引 发多杀多疑虑，不排除105/11R殖利率下周挑战今年新高，惟短线殖利率急弹，追空风险垫 高料收敛空头势力。 105/11R殖利率今日高位来到1.0241%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年 公债殖利率逾九个月盘中新高，收盘及盘中前高皆为1月8日的1.0255%、1.0410%。 交易员指出，下周五30年新券将展开发行前交易，若殖利率开高将推升空头气焰，105/ 11R殖利率可能进一步向今年盘中新高1.069%靠拢，但该期现券及增额券空单量合计已破120 亿台币，下周仍存空单回补的可能性。 〞除非有利多，才要严防修正，不过现在台债殖利率弹幅已大，追空风险提高。〞一位 大型证券交易员说。 今日除了10年券105/11R殖利率探高外，五年券105/13殖利率也弹升5.52个基点至0.727 7%，创同年期券逾10个月新高，前高为去年12月17日的0.73%；20年券105/9殖利率也收高至 1.4750%创同年期券逾九个月新高，收盘前高为今年1月19日的1.48%。 一大型公股银行交易员表示，台债终端买盘不济，让空方为所欲为，而行库采倒金塔型 酌量布建部位，也会让殖利率持续垫高，但105/11R殖利率升破1%后就有点过度反应。 另位大型银行交易主管也称，目前仍在观望台债殖利率高点会在哪里，不急着进场，现 在就看空方表演。 此外，台湾主计总处周五盘前公布第三季经济成长率为2.06%，优于市场预期，并创下 一年半以来高位，因消费和投资等内需表现较佳，显示景气持续回温。 美国公债收益率周四攀升至约五个月峰值，由德债和英债收益率上涨带动，因投资者臆 测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。 美国指标10年公债US10YT= RR殖利率收在1.843%，上日则收在1.79%。 交易员预估，下周105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.95-1.069%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +5.52 0.7277 0.7090-0.7400* 24.5 10 105/11R +4.49 1.0200 1.0000-1.0241* 143.0 注*：表该券自发行前交易以来新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.4750% 10 105/11 0.9966% 5 105/13 0.7277% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)