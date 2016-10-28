表格：中国外汇市场9月成交额环比下降1.56%--外管局

路透上海10月28日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据显示，2016年9月中国外汇市场 （不含外币对市场，下同）总计成交11.69万亿元人民币（等值1.75万亿美元），按美元计 环比下降1.56%。 其中，银行对客户市场成交3,003亿美元，环比增6.79%；银行间市场成交1.45万亿美元 ，环比减3.12%；即期市场成交7,462亿美元，环比增0.81%；衍生品市场成交10,063亿美元 ，环比减3.24%。 今年中国外汇市场已累计成交14.1万亿美元。去年全年累计成交17.76万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对 客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客户 银行间市场 即期市场 衍生品市场 单位： （万亿美元 （亿美元） （万亿美元） （亿美元） （亿美元） ） 2016年9月 1.75 3,003 1.45 7,462 10,063 2016年8月 1.78 2,812 1.50 7,402 10,400 2016年7月 1.66 2,658 1.40 7,209 9,399 2016年6月 1.60 2,945 1.31 7,346 8,657 2016年5月 1.55 2,707 1.28 6,697 8,838 2016年4月 1.51 2,563 1.26 6,664 8,451 2016年3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405 2016年2月 1.00 2,248 0.7786 4,559 5,475 2016年1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277 2015年12月 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295 2015年11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829 2015年10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340 2015年9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720 2015年8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804 2015年7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797 2015年6月 1.30 3,586 0.9379 5,484 7,481 2015年合计 17.76 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)