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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 15:31 BJT

泰国经济：财政部维持2016年GDP成长率预估于3.3%

路透曼谷10月28日 - 泰国财政部周五表示，泰国经济今年仍料将成长3.3%，因政府支出及旅游业表现强劲，在此同时出口可能表现优于预期；先前预估成长率将落在3.0-3.5%。

泰国财政部财政政策办公室主管Krisada Chinavicharana向记者表示，预估泰国经济明年将成长3.4%。

去年的经济成长率为2.8%。

财政部目前预期今年出口将萎缩0.5%，优于三个月前预估的萎缩1.9%；出口为此间经济的主要动能来源。

2017年出口料成长1.8%。(完)

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