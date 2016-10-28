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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 15:33 BJT

金属期市：LME期铜跟随沪铜反弹，市场憧憬中国需求回暖

澳新银行分析师Daniel Hynes在报告中称，铜价涨势短期内将受限，因铜精矿市场持续疲弱。

不过补充道，有迹象显示供给增长的势头开始减慢。

此外支撑铜价的另一因素是LME铜库存减少，目前已较9月底减少12%以上，为331,450吨。

LME期锌 涨3美元，报2,367,期锡 涨200美元，报20,580美元。

LME期铝 涨2美元，报每吨1,701。上海期铝 涨幅一度超过3%，终场收高2.4%，报13,860元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 于春红)

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