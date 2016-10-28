金属期市：LME期铜跟随沪铜反弹，市场憧憬中国需求回暖

澳新银行分析师Daniel Hynes在报告中称，铜价涨势短期内将受限，因铜精矿市场持续疲弱。

不过补充道，有迹象显示供给增长的势头开始减慢。

此外支撑铜价的另一因素是LME铜库存减少，目前已较9月底减少12%以上，为331,450吨。