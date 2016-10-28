《全球汇市》美元兑日圆升至三个月高位，等待重要的美国GDP数据

欧元兑美元 小涨至1.0916美元，但本月以来累计下跌近3%。欧洲方面的重点将是 德国和法国通胀数据，以从中找寻下周一欧元区通胀数据的线索。 “(通胀的)任何下滑都可能加大对于欧元区本就疲弱通胀前景的质疑，”荷兰安智银行 汇市策略师Viraj Patel称，“如果美国最新GDP表现强劲，预计欧元/美元将会承压，若本 周收于1.0850美元下方，则将确认短期偏空态势。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0920 1.0894 +0.24 +0.55 1.0860 美元/日圆 105.24 105.28 -0.04 -12.52 120.30 欧元/日圆 114.93 114.71 +0.19 -11.91 130.47 美元/瑞郎 0.9926 0.9931 -0.05 -0.92 1.0018 英镑/美元 1.2179 1.2161 +0.15 -17.36 1.4738 美元/加元 1.3389 1.3385 +0.03 -3.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.7901 6.7949 -0.07 +3.38 6.5680 澳元/美元 0.7574 0.7588 -0.18 +4.11 0.7275 新西兰元/美元 0.7126 0.7120 +0.08 +4.41 0.6825 欧元/瑞郎 1.0841 1.0826 +0.14 -0.41 1.0886 欧元/英镑 0.8965 0.8953 +0.13 +21.69 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8739 9.8922 -0.18 +7.67 9.1705 美元/挪威克朗 8.2656 8.2642 +0.02 -6.50 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/汪红英/侯雪苹/刘秀红；审校 张明钧/于春红/王洋)