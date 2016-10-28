版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 15:43 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至三个月高位，等待重要的美国GDP数据

欧元兑美元 小涨至1.0916美元，但本月以来累计下跌近3%。欧洲方面的重点将是
德国和法国通胀数据，以从中找寻下周一欧元区通胀数据的线索。
    
    “(通胀的)任何下滑都可能加大对于欧元区本就疲弱通胀前景的质疑，”荷兰安智银行
汇市策略师Viraj Patel称，“如果美国最新GDP表现强劲，预计欧元/美元将会承压，若本
周收于1.0850美元下方，则将确认短期偏空态势。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0920  1.0894  +0.24  +0.55  1.0860
    美元/日圆            105.24  105.28  -0.04 -12.52  120.30
    欧元/日圆         114.93  114.71  +0.19 -11.91  130.47
    美元/瑞郎            0.9926  0.9931  -0.05  -0.92  1.0018
    英镑/美元            1.2179  1.2161  +0.15 -17.36  1.4738
    美元/加元            1.3389  1.3385  +0.03  -3.25  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7901  6.7949  -0.07  +3.38  6.5680
    澳元/美元            0.7574  0.7588  -0.18  +4.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.7126  0.7120  +0.08  +4.41  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0841  1.0826  +0.14  -0.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8965  0.8953  +0.13 +21.69  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8739  9.8922  -0.18  +7.67  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2656  8.2642  +0.02  -6.50  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/汪红英/侯雪苹/刘秀红；审校 张明钧/于春红/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐