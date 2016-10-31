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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:39 BJT

《中国地方债发行日程表》--10月31日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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  四川        91        3年      *2.37%       一般地方债     10/31
              91        5年      *2.48%
              91        7年      *2.70%
              33.24    10年      *2.87%
              24        3年      *2.42%       专项地方债     10/31
              24        5年      *2.57%
              24        7年      *2.70%
               8.28    10年      *3.07%
 *浙江        20.4221   3年     周四招标      一般地方债     11/4
              61.2663   5年
              61.2663   7年
              61.2663  10年   
              43.5558   3年                   专项地方债     11/4
              65.3337   5年 
              43.5558   7年
              65.3337  10年
 *贵州        24        3年     周五招标      一般地方债     11/7 
              36        5年
              36        7年
              24       10年
              16        3年                   专项地方债
              24        5年
              24        7年
              16       10年
 *广西         7        3年     周五招标      一般地方债     11/7
              20        5年     
              20        7年
              20       10年
              30        3年                   专项地方债
              20        5年
              30        7年
              20       10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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