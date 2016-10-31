《中国地方债发行日程表》--10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 四川 91 3年 *2.37% 一般地方债 10/31 91 5年 *2.48% 91 7年 *2.70% 33.24 10年 *2.87% 24 3年 *2.42% 专项地方债 10/31 24 5年 *2.57% 24 7年 *2.70% 8.28 10年 *3.07% *浙江 20.4221 3年 周四招标 一般地方债 11/4 61.2663 5年 61.2663 7年 61.2663 10年 43.5558 3年 专项地方债 11/4 65.3337 5年 43.5558 7年 65.3337 10年 *贵州 24 3年 周五招标 一般地方债 11/7 36 5年 36 7年 24 10年 16 3年 专项地方债 24 5年 24 7年 16 10年 *广西 7 3年 周五招标 一般地方债 11/7 20 5年 20 7年 20 10年 30 3年 专项地方债 20 5年 30 7年 20 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。