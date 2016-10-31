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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 15:54 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月31日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行      至多60         10        周二招标      固息增发债   11/2-11/3
              至多50         20                      固息增发债
                       (2016年第13期和第五期增发债)  
 *国开行      至多100        30        周三招标      固息金融债   11/3-11/4
 *农发行        40            3        2.7683%       固息增发债   11/1-11/2
                60            5        2.9305%       固息增发债
                30            7        3.1156%       固息增发债
                70           10        3.1464%       固息增发债
                       (2016年第20、21、17和18期增发债)
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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