台湾已公布经济指标--2016/10/31

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 9月 -1.8% +1.0% 11/7 -- 商品进口(y/y) 9月 +0.7% -0.8% 11/7 -- 外销订单(y/y) 9月 +3.9% +8.3% 11/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +4.05% +4.51% 11/24 -- 季调失业率 9月 3.93% 3.95% 11/22 -- 工业生产指数(y/y) 9月 +5.02% +7.78% r 11/23 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,367.26 4,358.62 11/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.33% +0.57% 11/8 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +2.06% +0.70% -- -- (概估值) (Q2统计值) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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