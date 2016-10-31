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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--10月31日至11月21日

以下为台湾近期预定公布的经济数据： 
    * 10月31日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     11/4      1620       外汇存底      10月             --        4,367.26亿美元
    * 11月7日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     11/7      1600           出口      10月             --                 -1.8%
     11/8      0830   消费者物价指      10月             --                +0.33%
                           数(CPI)                           
    * 11月21日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    11/21      1620         经常帐    第三季             --       顺差171.3亿美元
    11/21      1600       外销订单      10月             --                 +3.9%
                          年变动率                           
    11/22      1600     季调失业率      10月             --                 3.93%
    11/23      1620   工业生产指数      10月             --                +5.02%
    11/24      1600       M2年增率      10月             --                +4.05%
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第四季            --                1.375%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      *--      0830     经济成长率    第三季             --                +2.06%
                                                                   (第三季概估值)
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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