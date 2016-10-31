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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：10月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月31日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,751.5亿台币。
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
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    本提存期：
              
    --央行存单到期 6,026.5亿台币。   
       11/01                   1,883.50亿台币
       11/02                   2,541.50亿台币
       11/03                   1,601.50亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)         

 (记者 董永年；审校 高洁如)

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