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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 16:14 BJT

中国新债：贵州下周五将发行200亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月28日 - 中国贵州省财政厅周五公告，将于下周五(11月4日)招标发行总额
200亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。
    
    在120亿元一般债规模中，新增债券为10.05亿元，其他全部为置换债券；专项债规模80
亿元，全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资公司对债券评级均为AAA。
            
    具体发行规模和招标时间如下：           
   类别    期限   规模(亿元)          招标时间          发行期
 一般债券  三年       24       11月4日上午10:00-10:40  11月7日
           五年       36                                   
           七年       36                                   
           10年       24                                   
           小计       120                                  
 专项债券  三年       16       11月4日上午11:00-11:40  11月7日
           五年       24                                   
           七年       24                                   
           10年       16                                   
           小计       80                                   
           总计       200                                  
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校)

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