中国新债：贵州下周五将发行200亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月28日 - 中国贵州省财政厅周五公告，将于下周五(11月4日)招标发行总额 200亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。 在120亿元一般债规模中，新增债券为10.05亿元，其他全部为置换债券；专项债规模80 亿元，全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资公司对债券评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 24 11月4日上午10:00-10:40 11月7日 五年 36 七年 36 10年 24 小计 120 专项债券 三年 16 11月4日上午11:00-11:40 11月7日 五年 24 七年 24 10年 16 小计 80 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校)