更新版 1-中国汇市：人民币微收跌与中间价同刷逾六年新低，市场静候美国经济数据

* 人民币微收跌，与中间价同创六年新低 * 月末客盘购汇需求旺盛 * 大行继续提供美元流动性稳定预期 * 市场关注美国三季度GDP数据 (新增评论和收盘报价) 路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收贬，本周贬值0.29%，与中间价同刷逾六年 新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自 营盘结汇止损，致市场价高于中间价，且日内有效波动区间较窄。 他们并指出，上日夜盘时段在岸汇价一度跌至6.7835的逾六年新低，而今日离岸人民币 早盘一度 触及6.7984的历史新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币。周五稍晚将公布的美国三季度GDP数据若向好 ，人民币汇价可能进一步承压。 “今天客盘购汇还是很多，一些中资大行一路砸下来，目前守在6.7790附近。”一股份行交易员称。 亦有农商行交易员表示，从今天的情况看监管层应该不希望人民币贬值太快，短期贬值势头被遏制，自营 盘不好做，“现在美元是高点了，自营盘不太敢买，不过客盘买得还是很多。” 中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时 度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资 产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。 中国国家外汇管理局周五公布，9月份服务贸易逆差233亿美元，逆差额较上月的254亿美元减少8.27%。其 中，旅行差额为逆差205亿美元，占比近九成；运输差额为逆差38亿美元。 全球汇市方面，美元兑日圆周五升至三个月高点，兑多数主要货币可能录得月度涨幅。投资者静候今日稍 晚公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7795 6.7778 -0.03% XS> 中间价 6.7858 6.7736 -0.18% 成交额<CNYSPTVOL=CF 259.07亿美 378.6亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 94 日低6.7856 日高6.77 62 今年以来升贬幅度 -4.22% 2005年汇改以来升贬 22.08% 幅度 一年期美元/人民币掉 525 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7903 6.7975 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9545 6.951 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7796；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3986、6.4348和8.2 493。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)