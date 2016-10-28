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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌与中间价同刷逾六年新低，市场静候美国经济数据

* 人民币微收跌，与中间价同创六年新低
    * 月末客盘购汇需求旺盛
    * 大行继续提供美元流动性稳定预期
    * 市场关注美国三季度GDP数据

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收贬，本周贬值0.29%，与中间价同刷逾六年
新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自
营盘结汇止损，致市场价高于中间价，且日内有效波动区间较窄。
    
    他们并指出，上日夜盘时段在岸汇价一度跌至6.7835的逾六年新低，而今日离岸人民币 早盘一度
触及6.7984的历史新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币。周五稍晚将公布的美国三季度GDP数据若向好
，人民币汇价可能进一步承压。

   “今天客盘购汇还是很多，一些中资大行一路砸下来，目前守在6.7790附近。”一股份行交易员称。
   
    亦有农商行交易员表示，从今天的情况看监管层应该不希望人民币贬值太快，短期贬值势头被遏制，自营
盘不好做，“现在美元是高点了，自营盘不太敢买，不过客盘买得还是很多。”
    
    中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时
度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资
产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。 
    
    中国国家外汇管理局周五公布，9月份服务贸易逆差233亿美元，逆差额较上月的254亿美元减少8.27%。其
中，旅行差额为逆差205亿美元，占比近九成；运输差额为逆差38亿美元。 

    全球汇市方面，美元兑日圆周五升至三个月高点，兑多数主要货币可能录得月度涨幅。投资者静候今日稍
晚公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要
报价： 
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7795       6.7778       -0.03%
                 XS>                             
    中间价              6.7858       6.7736       -0.18%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  259.07亿美   378.6亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      94       日低6.7856    日高6.77
                                                    62
    今年以来升贬幅度                               -4.22%
  2005年汇改以来升贬                               22.08%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         525                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7903       6.7975              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9545        6.951              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7796；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3986、6.4348和8.2
493。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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