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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:02 BJT

更正-中国新债：湖北定向发行620亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

(更正：内文表格中10年期一般债和七年专项债发行量有误，分别更正；发行总额“622”亿元亦有误，应为
“620”亿元)
    路透上海10月28日 - 中国湖北省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额620亿元人民币的一
般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.67%、2.79%、3.02%和3.09%。
    
    专项债期限包括五年、七年和10年，利率与一般债相同；两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15
%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别   规模（亿元   期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                ）          ）        ）         ）            ）            ）
 一般债券     71.5893       3        2.67       2.32          +35            15
              71.5893       5        2.79       2.43          +36            15
              71.5893       7        3.02       2.62          +40            15
              23.8631       10       3.09       2.68          +41            15
   小计       238.631                                                         
 专项债券    190.6845       5        2.79       2.43          +36            15
              76.2738       7        3.02       2.62          +40            15
             114.4107       10       3.09       2.68          +41            15
   小计       381.369                                                         
   总计         620                                                           
        
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here                    
               
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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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