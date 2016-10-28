更正-中国新债：湖北定向发行620亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

(更正：内文表格中10年期一般债和七年专项债发行量有误，分别更正；发行总额“622”亿元亦有误，应为 “620”亿元) 路透上海10月28日 - 中国湖北省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额620亿元人民币的一 般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.67%、2.79%、3.02%和3.09%。 专项债期限包括五年、七年和10年，利率与一般债相同；两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15 %。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 71.5893 3 2.67 2.32 +35 15 71.5893 5 2.79 2.43 +36 15 71.5893 7 3.02 2.62 +40 15 23.8631 10 3.09 2.68 +41 15 小计 238.631 专项债券 190.6845 5 2.79 2.43 +36 15 76.2738 7 3.02 2.62 +40 15 114.4107 10 3.09 2.68 +41 15 小计 381.369 总计 620 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)