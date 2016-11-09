台湾新债：富邦人寿将发无到期日次顺位公司债，利率暂定3.25%--消息

路透台北11月9日 - 两位市场消息人士周三透露，台湾上市资产第二大金控--富邦金控 旗下富邦人寿将发行105-1期无担保无到期日累积次顺位公司债，接近上限350亿台币，发行利率暂定为3.25%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

富邦金控此前公告称，该案发行上限为350亿台币，依实际状况需求一次或分次发行；惟自发行日届满10年后得依法经主管机关核准后赎回。筹资用于充实营运资金、强化财务结构及配合公司中长期发展之规划，以提升资本适足率。

针对路透查询，富邦人寿不愿对此评论。

台湾大型保险金控--新光金控 旗下新光人寿也于10月底发行105-1期无担保无到期日累积次顺位公司债130亿台币，发行利率为3.8%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

今年6月底台湾大型保险公司--南山人寿亦发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 (完)