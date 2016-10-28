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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 17:04 BJT

欧洲央行：所有决策考量都在于成长及通胀能否持续回升--执委科尔

路透法兰克福10月28日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，欧洲央行在决定刺激政策的未来时，将会考量近期欧元区通胀及成长回升是否能够延续下去。

科尔称，“在我们见到通胀持续调整之前，将会维持货币宽松。”

“因此整体讨论将在于延续力道如何，”他补充称，他举西班牙周五公布的强劲国内生产总值(GDP)为近期成长回升的例子。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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