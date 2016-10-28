香港个股：领展房产基金拟招标出售五项香港商场物业，估值逾27亿港元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月28日 - 以市值计亚洲地区最大房地产投资信托基金--领展房地产投资信托基金 周五宣布，拟透过招标出售五个香港的屋邨商场项目；该批物业在3月底的估值合共约27.43亿港元。
领展的声明称，该五个商场物业分别为长康商场、安荫商场、石围角商场、穗禾苑商场及新田围商场，该等物业于3月底占领展总资产值约1.68%。
领展表示，拟向市场发出竞投兴趣邀请，以透过招标出售该批项目，并在12月15日中午截标。
第一太平戴维斯及戴德梁行为这次招标的独家代理。
领展今年上半年先后完成出售九项屋邨商场／商业及停车场物业，共套现约36.5亿港元。这些项目主要为当年由香港政府房屋委员会分拆的零售物业及停车场项目。近年领展多次出售这些屋邨商场项目，并将焦点转往收购中港两地的商业物业，以提高投资回报。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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