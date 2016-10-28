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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆周四大涨过后走势趋稳

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* 周四在停损单助力下大涨至105.35

* 美国公债收益率(殖利率)上扬、美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期、以及对美国国内生产总值(GDP)数据的乐观情绪驱动美元走高

* 行权价104.00-75之间到期期权规模达20亿美元以上，行权价105.00的期权规模达12.6亿美元

* 涨势整固料延续至纽约盘，美国数据料发动新一波行情

* 技术面：10日均线位于104.25下方，30日均线及波林格区间上缘线位于105.90上方(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 刘秀红)

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