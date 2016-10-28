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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 17:28 BJT

欧洲汇市：英镑小幅上涨，但周线料将下跌

虽然该数据给予英镑短暂提振，使之升至一周高点1.2273美元，但英镑周四收盘仍较该高点下滑超过0.01美元。周五英镑仍维持在该高点下方，小涨0.1%至1.2178。

“这很符合我们自10月初以来见到的状况，市场不再持续关注那些呈现过去一段时间状况的经济数字，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

“本月政治情势的重要性高过经济数据...英镑显然关注的是未来的政局不确定性。”

Foley指出，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表态拉高英国可能硬退欧的可能性之后，英镑10月跌势加剧；市场担心英国政府将加强管制移民放在优先地位，从而丧失对欧盟单一市场准入。

英镑兑美元本月恐将下跌超过6%，为6月以来最差表现，7-9月间只是缓步下跌。

英镑兑欧元本月料下跌3%，因欧元本身本月也大幅下跌。英镑兑欧元 周五下跌0.1%至0.8965英镑。

如今市场焦点将会转向英国央行下周的最新季度通胀报告，以及货币政策委员会(MPC)会议。(完)

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(编译 汪红英/张明钧; 审校 王丽鑫/高琦)

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