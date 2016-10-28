欧洲汇市：英镑小幅上涨，但周线料将下跌

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
虽然该数据给予英镑短暂提振，使之升至一周高点1.2273美元，但英镑周四收盘仍较该高点下滑超过0.01美元。周五英镑仍维持在该高点下方，小涨0.1%至1.2178。
“这很符合我们自10月初以来见到的状况，市场不再持续关注那些呈现过去一段时间状况的经济数字，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。
“本月政治情势的重要性高过经济数据...英镑显然关注的是未来的政局不确定性。”
Foley指出，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表态拉高英国可能硬退欧的可能性之后，英镑10月跌势加剧；市场担心英国政府将加强管制移民放在优先地位，从而丧失对欧盟单一市场准入。
英镑兑美元本月恐将下跌超过6%，为6月以来最差表现，7-9月间只是缓步下跌。
英镑兑欧元本月料下跌3%，因欧元本身本月也大幅下跌。英镑兑欧元 周五下跌0.1%至0.8965英镑。
如今市场焦点将会转向英国央行下周的最新季度通胀报告，以及货币政策委员会(MPC)会议。(完)
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(编译 汪红英/张明钧; 审校 王丽鑫/高琦)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍