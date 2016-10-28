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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:24 BJT

亚洲橡胶：收涨1.1%受日圆疲软提振；周线涨幅创三周来最大

“人民币及日圆的走软是市场走高的主要驱动因素，”东京一家券商的消息人士称，“但市场基本面并无变化。”

上海期交所周五称，指定仓库的橡胶库存较上周五下降0.3%。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨90元人民币，收于每吨14,155元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤148.9美分，下跌0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)

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