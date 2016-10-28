《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增298.7亿台币，上周净增138亿

路透台北10月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增298.7亿台币；至周五央行存 单未到期余额为7兆(万亿) 4,814亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增138亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 10/24 3,180.00 1,581.70 -1,598.30 10/25 30.00 830.00 +800.00 10/26 25.00 826.00 +801.00 10/27 6,072.50 *6,090.00 +17.50 10/28 637.50 916.00 +278.50 总计 9,945.00 10,243.70 +298.70 注*：表含14天期存单682亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 10/24 44 6 10/25 24 6 10/26 19 6 10/27 10 2 10/28 6 2 总计 103 22 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)