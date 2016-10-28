版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:33 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增298.7亿台币，上周净增138亿

路透台北10月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增298.7亿台币；至周五央行存
单未到期余额为7兆(万亿)    
4,814亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增138亿台币。

    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)       增加/减少(亿)
   10/24        3,180.00         1,581.70      -1,598.30
   10/25           30.00           830.00        +800.00
   10/26           25.00           826.00        +801.00
   10/27        6,072.50        *6,090.00         +17.50
   10/28          637.50           916.00        +278.50
 总计           9,945.00        10,243.70        +298.70
  注*：表含14天期存单682亿台币。
    日期  91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   10/24              44                  6
   10/25              24                  6
   10/26              19                  6
   10/27              10                  2
   10/28               6                  2
 总计                103                 22
 (完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐