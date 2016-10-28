更新版 1-台湾货币市场：月底效应不明显，短率缺乏上调空间

* 跨月拆款改一周为主，资金供应无虞 * 月底效应料将轻微，下月初短率有调降空间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年/詹静宜 路透台北10月28日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，月底资 金不紧且略偏宽松，跨月拆款也不再仅供应两周资金，改以一周拆款为主。 由于预期月底效应料将轻微，有拆入方乾脆将利率较高的拆款还掉，改为落点在月底的 资金。鉴于银行体系资金丰沛，一般预料，下周二进入11月后，短率将有些许下调空间。 〞我月底都少做啦，不过一直接到(问要不要借钱)电话。〞一位大型公股银行交易员说 。 另一拆入方的公股银行交易员则称，今日仅有少数拆入需求，七天期利率做在0.26%。 一大型票券商交易主管也表示，自大型公股银行拆入七天期资金，利率在0.32%。 本地时间 17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.639 31.637 台湾加权股价指数<.TWII 9,306.92 9,299.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.174-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.340% 0.176-0.340% --两周拆款利率区间 0.185-0.340% 0.180-0.340% **发票量平平** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行性增加，不过买票需求也高，利率则大 致持平于上日。 〞资金算松，但毕竟是月底，有钱的人说话。〞一位票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.339%，区间在0.32-0.35% ，成交金额为129.93亿台币；前日加权平均利率为0.337%，区间在0.27-0.36%，成交金额为 147.98亿台币。 台湾央行周五发行916亿台币定存单，与今日定期存单到期金额637.5亿台币相较，存单 到期余额增278.5亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆2,272.5亿台币；资金落点分别为周一3,751.5亿、周二1 ,883.5亿、周三2,541.5亿、周四1,601.5亿、周五2,494.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为330亿台币，累计至周日超额准备1兆4,114 亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆5,354亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回方面，交易员表示，虽时至月底、投信端资金有进有出，但资金一点都不觉 得紧，加以券商间资金缺口也小，交投多以到期续作为主，RP利率仍旧持平既有区间。 展望下周，他们表示，下周一企业户将休假一天，仅有金融业正常上班，料使交投更显 冷清，下周RP利率有望续持在现在区间整理。 〞今天调度蛮顺利的，这个月底效应完全无感。〞一大型证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，尽管今日投信端资金多缺不一，惟公债RP在缺券情况下，利率 略见趋跌压力，待下周时序迈入月初有考虑针对寿险客户调降公司债RP利率。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28 -0.29%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平，跨月公债则在0.29%；公司债附 买回利率月内天期主要成交在0.34%，跨月在0.35%，同上日。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%； 短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主 要在0.26-0.30%。(完) (审校 曾祥进)