中国债市：首批“双创”公司债挂牌转让，发行企业系国家高新技术企业--上交所

路透北京10月28日 - 中国上海证券交易所周五表示，首批“双创”公司债今日成功挂牌转让，发行企业均系国家高新技术企业。下一步，上交所将积极做好项目筛选、储备，完善专门审核机制，并配合证监会做好债转股实施细则、创投公司发债标准及其他相关配套规则的研究和起草工作，加快实现“双创”公司债的试点转常规工作。

上交所新闻稿称，此次“双创”公司债由苏州德品医疗科技股份有限公司和昆山龙腾光电有限公司发行，东吴证券承销。“16德品债”发行规模为500万元人民币，期限为3年，票面利率为8%，“16龙腾01”发行规模为5,000万元，期限为1年，票面利率为3.88%。

上交所指出，今后，对于“双创”公司债，除满足现行公司债发行规定和审核要求外，发行人应当在募集说明书中作创新创业方面的信息披露和重大事项提示，必要情况下，应当设置和披露包括但不限于交叉违约、新增债务限制等市场化的偿债保障措施。