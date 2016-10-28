中国债市：首批“双创”公司债挂牌转让，发行企业系国家高新技术企业--上交所

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京10月28日 - 中国上海证券交易所周五表示，首批“双创”公司债今日成功挂牌转让，发行企业均系国家高新技术企业。下一步，上交所将积极做好项目筛选、储备，完善专门审核机制，并配合证监会做好债转股实施细则、创投公司发债标准及其他相关配套规则的研究和起草工作，加快实现“双创”公司债的试点转常规工作。
上交所新闻稿称，此次“双创”公司债由苏州德品医疗科技股份有限公司和昆山龙腾光电有限公司发行，东吴证券承销。“16德品债”发行规模为500万元人民币，期限为3年，票面利率为8%，“16龙腾01”发行规模为5,000万元，期限为1年，票面利率为3.88%。
上交所指出，今后，对于“双创”公司债，除满足现行公司债发行规定和审核要求外，发行人应当在募集说明书中作创新创业方面的信息披露和重大事项提示，必要情况下，应当设置和披露包括但不限于交叉违约、新增债务限制等市场化的偿债保障措施。
上交所并称，承销机构应当出具发行人属于创新创业公司的认定依据和核查意见；募集资金应当用于与创新创业相关的业务和项目；存续期内的定期报告和受托事务管理报告中应当披露募集资金的使用情况、发行人创新创业进展情况及发行人在科技创新、促进就业等方面发挥的社会效益等内容。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583