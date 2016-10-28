欧洲政经：北爱尔兰法院驳回对英国首相启动退欧程序的法律挑战

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透都柏林10月28日 - 北爱尔兰高等法院周五裁定，地方法律没有限制英国首相启动退出欧盟的能力，启动退欧无须经过地方议会批准。
但法院指出，关于英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)及其内阁官员是否可在英国国会未明确支持下启动里斯本条约第50条退欧程序，法院将会遵从英国法院意见。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。