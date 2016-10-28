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货币新闻 | 2016年 10月 28日 星期五 18:18 BJT

欧洲政经：北爱尔兰法院驳回对英国首相启动退欧程序的法律挑战

路透都柏林10月28日 - 北爱尔兰高等法院周五裁定，地方法律没有限制英国首相启动退出欧盟的能力，启动退欧无须经过地方议会批准。

但法院指出，关于英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)及其内阁官员是否可在英国国会未明确支持下启动里斯本条约第50条退欧程序，法院将会遵从英国法院意见。(完)

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