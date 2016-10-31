背景资料：2016年中国信用债违约一览

路透北京10月31日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的 推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外 部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可 能会更加明显。 以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *武汉国裕 15国裕物流CP002 2 10月28日 1年 7.00% 浦发银行 短融 本息违约 物流产业集团 亚邦集团 15亚邦CP004 2 9月29日 1年 5.78% 招商银行 短融 本息违约 东北特殊 15东特钢CP003 7 9月24日 1年 6.30% 国开行 短融 本息违约，兑付日因 钢集团 招商银行 假期延至9月26日 东北特殊 13东特钢PPN002 3 9月6日 3年 8.30% 平安银行 PPN 本息违约 钢集团 武汉国裕 15国裕物流CP001 4 8月6日 1年 7.00% 浦发银行 短融 本息违约，兑付日因 物流产业集团 假期延至8月8日 东北特殊 15东特钢PPN002 8.7 7月17日 2年 7.40% 恒丰银行 PPN 付息违约，兑付日因 钢集团 浙商银行 假期延至7月18日 东北特殊 13东特钢PPN001 3 7月10日 3年 7.00% 平安银行 PPN 本息违约，兑付日因 钢集团 假期延至7月11日 四川省 15川煤炭CP001 10 6月15日 1年 5.72% 国泰君安证券 短融 本息违约 煤炭产业集团 交通银行 7/27划付本息和违约金 东北特殊 14东特钢PPN001 3 6月6日 2年 8.20% 平安银行 PPN 本息违约 钢集团 春和集团 15春和CP001 4 5月15日 1年 7.95% 工商银行 短融 本息违约，兑付日因 假期延至5月16日 南京雨润 13雨润MTN1 10 5月13日 3年 5.27% 中国银行 中票 本息违约，延至5月16 食品 中信银行 日兑付全部本息 保定天威 11威利MTN1 14 5月12日 5年 6.15% 交通银行 中票 本息违约 英利新能源 东北特殊 15东特钢CP002 7 5月5日 1年 5.88% 国开行 短融 本息违约 钢集团 招商银行 内蒙古奈伦 11蒙奈伦债 8 5月5日 5+2年 7.48% 华林证券 企业债 偿付利息以及回售款 集团 违约 广西有色 13桂有色PPN002 5 4月23日 3年 5.56% 光大银行 PPN 本息违约，兑付日因 金属集团 国开行 假期顺延至4月25日 保定天威 11天威MTN2 15 4月21日 5年 5.70% 建设银行 中票 本息违约 集团 东北特殊 13东特钢MTN002 8 4月12日 5年 5.63% 农业银行 中票 4,504万元应付利息违约 钢集团 中煤集团 15华昱CP001 6 4月6日 1年 6.30% 浦发银行 短融 本息违约 山西华昱能源 4月13日足额偿付本息 东北特殊 15东特钢SCP001 10 4月5日 90天 6.00% 渤海银行 超短融 本息违约，兑付日因 钢集团 假期顺延至4月5日 东北特殊 15东特钢CP001 8 3月28日 1年 6.50% 国开行 短融 本息违约 钢集团 保定天威 13天威PPN001 10 3月27日 3年 5.80% 兴业银行 PPN 本息违约，兑付日遇 集团 上海银行 节假日顺延至3月28日 南京雨润 15雨润CP001 5 3月17日 1年 6.45% 建设银行 短融 本息违约 食品 民生银行 至3月31日兑付全部 本金及全部利息 淄博宏达 15宏达CP001 4 3月8日 1年 8% 浦发银行 短融 本息违约 矿业 3月11日偿付本息 广西有色 13桂有色PPN001 5 2月27日 3年 5.70% 光大银行 PPN 本息违约 金属集团 国开行 保定天威 11天威MTN1 10 2月24日 5年 5.85% 建设银行 中票 本息违约 集团 山东山水 15山水SCP002 8 2月12日 270天 4.50% 招商银行 超短融 本息违约，兑付日遇 水泥集团 节假日顺延至2月14日 利息随后兑付 亚邦集团 15亚邦CP001 2 2月9日 1年 7.95% 招商银行 短融 本息违约，兑付日遇 节假日顺延至2月14日 3月10日偿付本息 宁德市 13宁德SMECN001 0.25 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司部 夏威食品 分代偿本息总额 重汽集团 13宁德SMECN001 0.35 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司全 福建专用车 部代偿本息总额 青岛三特 13青岛SMECN1 0.6 1月25日 3年 6.00% 恒丰银行 集合票据 中债信用增进公司全 电器集团 部代偿本息总额 云峰集团 15云峰PPN001 10 1月22日 2年 8% 浦发银行 PPN 15云峰PPN001付息违 15云峰PPN003 10 1年 7% 约，其余两期为回售 15云峰PPN005 10 1年 6.8% 行权违约 山东山水 13山水MTN1 18 1月21日 3年 5.44% 兴业银行 中票 本息违约 水泥集团 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法 院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线 材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢 。 10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连 高合金棒线材公司的重整申请。 --广西南宁中级法院公告称，此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人 士称，这是银行间市场发行人破产首例。 --9月27日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至10月18日结束， 这已是10中钢债回售登记第17次延期。而中钢国际 当日公告称，收到控股股东中国中钢集团公司 通知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。 --7月20日，处在不景气行业的中国云南煤化工集团公告，同意将所发行的中期票据15云煤化MTN001CN10 1554006=CFXS12亿元债务，转移至云南圣乙投资，后者为云南省国有资本运营平台。 --4月25日，中国邮电器材集团公司公告，因向控股股东中国通用集团公司申请进行专项清产核资工作， 为保护投资者利益，公司愿意提前兑付（赎回）尚在存续期内的15邮电器材CP001 、15邮 电器材SCP001 两期债务融资工具。 但在5月3日，中国邮电器材集团与民生银行 共同公告称，经与投资者、主承销商沟通，决定 终止债券提前兑付（赎回）事宜。 --4月21日，河北宣化北山工业园投资公司称，拟以地方政府债置换其发行的企业债“14宣化北山债”， 并申请提前兑付6亿元企业债本金及利息，随后将召开持有人会议审议上述议案；此外海南省交通投资控股公 司亦拟召开持有人会议，审议提前兑付其发行的“14海南交投MTN001”事宜。 而一周后的4月28日，两家公司又双双公告称，取消原定召开的持有人会议，终止债券赎回事宜。 --4月11日，中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为一家主体评级为AA+的央企发行人，中 铁物资未到期债券的规模高达168亿元，其中48亿元为不到一年的超短期融资券，最近的一期兑付债券为15铁 物资scp004，到期日为2016年5月17日。 对于此次暂停交易的原因，公司公告表述为“论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项”。这也是继保定 天威、二重重装、中钢集团之后，第四家央企发行人曝露公募债兑付风险，但采取大规模暂停交易的尚属首例 。 后续进展方面，全国银行间同业拆借中心(CFETS)4月25日公告，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交 易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。 而4月末国务院国资委决定，由中国诚通控股集团对中国铁路物资（集团）总公司实施托管，并成立中国 铁物管理委员会，负责中国铁物债务重组、风险损失追偿、业务整合、资产盘活等工作。铁路物资股份有限公 司为中国铁路物资集团总公司的全资子公司。 之后中铁物资股份有限公司5月10日公告，将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。随后在5月 17日到期的超短融15铁物资SCP004的按期兑付，也为事件的解决带来了曙光。(完) (整理 边竞/侯向明; 审校 李宏薇/吴芳)