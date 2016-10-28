版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 18:45 BJT

东南亚股市：多数收低，菲律宾股市连续第七个交易日下跌

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 364.76 -1.53 -0.42 +9.60 332.82

新加坡 2816.26 -12.68 -0.45 -2.31 2882.73

马来西亚 1670.27 1.24 +0.07 -1.31 1692.51

泰国 1494.44 -3.92 -0.26 +16.03 1288.02

印尼 5410.27 -6.57 -0.12 +17.79 4593.01

菲律宾 7404.80 -40.34 -0.54 +6.51 6952.08

越南 682.25 5.35 +0.79 +17.83 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐