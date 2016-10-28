国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但供给仍然紧俏

路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下跌，但仍保持在高位，行业消息人士称这得益于区域供给吃紧。

交易员表示，由于自欧洲的船货流入量下降，中东炼厂的设备维护，以及需求增加，使得亚洲的石脑油供给吃紧。

一位交易员说，韩国的LG化学可能以每吨较日本报价贴水2美元的价格，购买了2.5万吨12月船期的石脑油，不过这未能立即证实。

“市场似乎在上升，这从近几笔交易中就可以看出来，”一位韩国的交易员说。

“大规模的检修已经结束，之前有问题的设备已经重回运转，”他还表示，指的是亚洲地区的炼厂设备维护。

拥有韩国最大炼厂SK Energy的SK Innovation预计，第四季炼化利润率将保持坚挺，因油品库存较低，且面临季节性需求。

据汤森路透数据，自10月初以来，全球成品油库存下降，反映出市场吃紧。

SK Innovation预计汽油裂解价差在第四季会改善，因供给吃紧，不过整体上对供给过剩的担忧犹存。

新加坡现货市场上，有三笔汽油交易达成，没有石脑油交易达成。

壳牌以每桶63.90美元的价格，向中石油出售5万桶11月16-20日船期的95号汽油。

托克以每桶60.70美元的价格，向贡渥出售5万桶11月12-16日船期的92号汽油。

托克以每桶60.60美元的价格，向中石油出售5万桶11月12-16日船期的92号汽油。(完)

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