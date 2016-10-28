国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但供给仍然紧俏

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下跌，但仍保持在高位，行业消息人士称这得益于区域供给吃紧。
交易员表示，由于自欧洲的船货流入量下降，中东炼厂的设备维护，以及需求增加，使得亚洲的石脑油供给吃紧。
一位交易员说，韩国的LG化学可能以每吨较日本报价贴水2美元的价格，购买了2.5万吨12月船期的石脑油，不过这未能立即证实。
“市场似乎在上升，这从近几笔交易中就可以看出来，”一位韩国的交易员说。
“大规模的检修已经结束，之前有问题的设备已经重回运转，”他还表示，指的是亚洲地区的炼厂设备维护。
拥有韩国最大炼厂SK Energy的SK Innovation预计，第四季炼化利润率将保持坚挺，因油品库存较低，且面临季节性需求。
据汤森路透数据，自10月初以来，全球成品油库存下降，反映出市场吃紧。
SK Innovation预计汽油裂解价差在第四季会改善，因供给吃紧，不过整体上对供给过剩的担忧犹存。
新加坡现货市场上，有三笔汽油交易达成，没有石脑油交易达成。
壳牌以每桶63.90美元的价格，向中石油出售5万桶11月16-20日船期的95号汽油。
托克以每桶60.70美元的价格，向贡渥出售5万桶11月12-16日船期的92号汽油。
托克以每桶60.60美元的价格，向中石油出售5万桶11月12-16日船期的92号汽油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 刘秀红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583