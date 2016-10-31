重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为路透中文新闻为您整理的10月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.29%。随着美联储12月加息预期走强，美元指数保持强势，人民币顺势贬值屡刷逾六年新低，周四夜盘时段在岸汇价一度突破6.78关口。周五大行再度强力维稳控制贬值节奏，同时压低掉期长端以调取美元流动性；但美元若继续保持强势，人民币还将进一步承压。 公开市场操作: --面对持续紧绷的资金面，中国央行公开市场当周逆回购进一步放量，单周净投放规模大增至5,950亿元人民币；但周中到期的MLF（中期借贷便利）未续做，仅靠逆回购独力难支，流动性仍难现实质缓和，资金价格亦水涨船高。
业内人士指出，面对汇率贬值引致的外汇占款流失，资金面仍将面临持续压力，仍需央行不断补血。但与此同时，债市低利差令加杠杆及期限错配之风盛行，经济初步企稳后近期部分大宗商品价格飙升，通胀压力隐现，货币政策亦难见放松窗口。
他们认为，面对上述复杂的经济金融形势，央行仍处进退两难境地，一方面需要维稳流动性，不出现异常波动，另一方面又要控制好资金投放的节奏，避免成为加杠杆的推手；政策导向维稳及降杠杆并重的基调下，料仍以逆回购+MLF组合工具灵活调控。
债市: --受MPA新规影响，中国银行间债市现券收益率先上后稳，周五收益率和IRS（利率互换）变动不大，国债期货震荡收高。交易员表示，资金转松对市场情绪略有提振，但在MPA新规后市场活跃度下降；短期流动性能否持续转松仍是主要影响因素，而在资金紧平衡下，收益率调整空间仍在。
票据: --中国票据市场转贴利率当周继续小升，一年期国有及股份制银行承兑电票成交在2.70%-2.80%区间。尽管本周资金价格上行不少，但票据利率升幅受限，整理格局仍未破，而随着月末因素影响减弱，料下周转贴利率将回稳或略有回落。
股市: --中国股市沪综指 当周连续第三周小升。受期货价格暴涨带动，本周产业链上游的有色、钢铁、煤炭板块走势抢眼。目前后续增量资金入场规模有限，场内资金上攻意愿不强，存量资金有伺机离场迹象。大盘在目前点位技术压力较大，且11月后不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。 (完) (整理 边竞/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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