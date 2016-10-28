国际油市：亚洲燃料油周五持稳，但本周周线上涨

路透新加坡10月28日 - 亚洲燃料油市场周五几无变动，市场交投淡静，市场参与者称，但由于近月需求持坚、库存水平下降、加上炼厂维修抑制供应的持续支撑，燃料油本周周线上涨。

“今日价格没有太大变化。价格和昨日持平...裂解价差和价差也一样，”新加坡的一位燃料油经纪商说。

交易员说，虽然周五交投活动通常都较为清淡，但行业参与者的注意力集中在联合国国际海事组织(IMO)昨夜的裁决上。该组织将从2020年开始对全球船用燃料油的含硫量设限。

根据IMO的裁决，船用燃料油的含硫量将从当前最高3.5%降至0.5%，这将重塑未来几年燃料油市场的供需情况，同时增加航运业的成本。

亚洲指标180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 周五下跌0.27美元至每桶贴水3.09美元，但仍不及周一的每桶贴水3.23美元。

11月东西方价差 也守住本周涨势，报每吨27.50美元的近六个月高点。

消息人士说，近月东西方价差受到鹿特丹燃料油掉期上涨提振，因鹿特丹上周库存下降。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至10月26日的当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存STK-FO-ARA减少5.4%，或3.4万吨至60.1万吨。

印度或成为燃料油净进口国，因其国有炼厂正进行数十亿美元的投资来升级炼厂，并增加汽油和柴油等高盈利成品油的产量。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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