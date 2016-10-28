马来西亚期市：棕榈油期货持稳，录得连续第三个周线涨幅

路透吉隆坡10月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五基本持平，受到看涨人气以及强劲基本面支撑，录得连续第三个周线涨幅。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 微升0.07%，收报每吨2,789马币(林吉特)。合约成交量为28,177口，每口25吨。

周线涨2.3%，为连续第三周录得周线涨幅。

据路透大宗商品及能源市场技术分析师王涛分析，棕榈油价格有望再度试探每吨2,822马币的阻力位，升穿后料上探下一阻力位2,852马币。

吉隆坡一位交易员称，周五市场交投淡静，不过整体人气偏乐观。

“棕榈油市场基本面利好。总体而言，市场较为谨慎，采取场边观望态度，等待下周船货验证机构ITS和SGS数据预估，”他表示，并指出交易商已经在预期10月出口数据会下降5-8%。

“产量料小幅增加，需求仍显温和，所以不会有刺激因素，”他并称。

另一位交易员称，市场交投不旺，因交易商在长假期周末前轧平头寸。他指出，大连商交所和芝加哥期货交易所(CBOT)等外部市场表现良好，帮助提振了棕榈油市场的人气。

CBOT 12月豆油合约 涨0.88%，大连商交所1月豆油合约 下滑0.06%，而1月棕榈油合约 小涨0.27%。(完)

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