国际油市：亚洲柴油价差下跌，但长期需求可能跳增

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡10月28日 - 亚洲柴油价差周五下跌，但贸易消息人士说，未来几年柴油需求或许会跳增，因新规定或许促使船只使用柴油而非燃料油。
联合国国际海事组织(IMO)周四制定全球规则，将限制船只的硫排放，称相关规则将从2020年开始实施。
IMO的海洋环境保护委员会制定了上述新规。该规则要求将船用燃料油的含硫量从当前最高3.5%降至0.5%。
目前每日约有300万桶高硫燃料油被用于航运，其中大部分将被低硫馏分油取代，这意味着不能将燃料油转为规格更高油品的炼厂可能难以获利。
交易员说，此举料将提振柴油利润率，因需求会增加。
交易员说，来自肯尼亚的现货需求也支撑炼油利润率。
印度或重新成为燃料油净进口国，因其国有炼厂正进行数十亿美元的投资，升级炼厂，并增加汽油和柴油等成品油的产量。
肯尼亚的石油进口商求购94,038吨航煤和48,451吨含硫50ppm的柴油。招标于11月1日结束，到11月2日仍有效。
新加坡现货市场有三笔柴油交易和一笔航煤交易达成。(完)
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