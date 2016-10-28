美股业绩：雪佛兰第三季获利下降35%，因原油价格处在低位

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透休斯顿10月28日 - 石油开采公司雪佛兰 周五公布，季度获利下降35%，因原油价格处在低位。
该公司公布，第三季净利12.8亿美元，合每股0.68美元，上年同期盈利20.4亿美元或每股1.09美元。
当季其石油产出下降约1%至每日250万桶油当量。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。