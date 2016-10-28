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货币新闻 | 2016年 10月 28日 星期五 21:10 BJT

美股业绩：雪佛兰第三季获利下降35%，因原油价格处在低位

路透休斯顿10月28日 - 石油开采公司雪佛兰 周五公布，季度获利下降35%，因原油价格处在低位。

该公司公布，第三季净利12.8亿美元，合每股0.68美元，上年同期盈利20.4亿美元或每股1.09美元。

当季其石油产出下降约1%至每日250万桶油当量。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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