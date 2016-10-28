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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 00:31 BJT

重发-欧洲汇市：英镑下滑，挑战英国啓动退欧程序的诉讼在北爱尔兰法院败诉

(重发以修改代码)

路透伦敦10月28日 - 英镑兑欧元周五触及八日低位，此前北爱尔兰高等法院裁决，英国首相启动退欧的能力不受地方法律限制。

法院表示，启动英国退欧程序的第50条款毋须得到地区议会同意。

类似诉讼也被提交至伦敦的高等法院，活动人士的理由是，政府在没有议会明确支持的情况下，无权启动第50条规定。但北爱尔兰高等法院表示，其裁决仅与北爱尔兰法律有关，不会妨碍英国诉讼的程序。

消息传出后，英镑兑欧元 跌至0.90125英镑，为10月20日来最低，在1445 GMT，反弹至0.8994，日内下跌0.4%。英镑兑美元 下跌0.5美分，至1.2123美元的三日低位，之后扳回跌幅，持平在1.2169美元。

“这起诉讼和英国高等法院审理的是不同的诉讼，所以事情还未结束，”野村汇市策略师Jordan Rochester说。“不过，市场会将这次裁决作为其他诉讼未来发展的参考。”

本月英镑兑美元势将录得逾6%的跌幅，为6月来表现最差的一个月，7月至9月英镑的月度跌幅温和。

下周英国央行通胀报告和货币政策会议将是市场焦点。(完) 　　

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