金属期市：期锡触及两年峰值，期铝触及去年7月来最高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 印尼和中国产出忧虑提振期锡
* 锡库存降至12年低位
* 期铝价格升至15个月高位
路透伦敦10月28日 - 期锡周五上升至两年高位，受助于对亚洲供应的担忧和锡库存降至12年低位，期铝触及去年7月来最高水准。
分析师表示，波动性上升，因交易商在下周伦敦举行的行业活动前调整账面。基本金属价格全面受到支撑，因美元下跌，此前美国公布的第三季经济成长数据好于预期。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 收涨1.3%，报每吨20,650美元，为2014年9月来最高。LME期铝 收升1.1%，报1,718美元，盘中高见1,718.50美元。
“整体市场上涨，是一些投机性资金可能流入市场的迹象，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。“LME周在本月底举行，交易员将因出席该活动而离场，因此，他们可能提早调整账面。”
“亳无疑问，一些金属基本面改善，例如锡。未来供应受限，印尼可能限制未来出口，中国可能不会增产。缅甸仍是未知数。”
交易所数据显示，LME锡库存周四降至12年低位2,905吨。铝库存减少4,850吨。
其他基本金属周五也上涨，期铜 触及逾两周高位4,848美元，收报4,843美元，上升1.1%。铜库存降至八周低位。
“美元小幅下跌，扶助铜价上升，”Danske Bank分析师Jens Pedersen说。
高盛预计明年中国基本金属需求可能增长，将今年铜价预估上调3%。
高盛现在预计今年铜均价为每吨4,693美元，之前预估为4,565美元。
LME期铅 收涨1%，报每吨2,065.50美元。期锌 收高1.4%，报2,396.50美元，期镍 收涨0.6%，报每吨10,425美元。(完)
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