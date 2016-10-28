纽约期市：原糖跌至一个月低位，罗布斯塔咖啡延续涨势

路透纽约/伦敦10月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至一个月低点，尽管预计下周巴西公布的甘蔗压榨数据下跌，但技术性卖盘向市场施压。罗布斯塔咖啡期货延续涨势，触及两年高位，昨日未平仓合约减少。

阿拉比卡咖啡期货上升至逾一年半高位，受罗布斯塔咖啡期货上涨带动。可可期货上升。

ICE-3月原糖 收跌0.43美分，或1.9%，报每磅22.16美分，此为9月26日来最低。

跌穿22.35美分，“重新激活了要么更大幅度的修正，要么可能是重大的走势逆转下行，”RJO'Brien资深分析师Dave Toth说。

交易商表示，跌穿10月20日日内低位22.35美分，触动了自动卖单，令价格进一步远离本月稍早触及的2012年高位。

周一巴西将公布10月上半月中南部地区甘蔗压榨数据。

S&P Global Platts调查显示，分析师预计甘蔗压榨量为3,386万吨，同比下跌6.8%。

12月白糖期货 收低7.30美元，或1.2%，报每吨589.50美元。

罗布斯塔咖啡期货小幅上升，触及两年高位，10月月线升幅将超过9%，尽管预报越南迎来急需的降雨，但市场仍担心该国产量。

1月罗布斯塔咖啡 收12美元，或0.6%，报2,187美元，此前升至2014年10月来最高2,191美元。周四ICE未平仓合约减少11,115口，至112,403口。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分，或0.4%，报每磅1.655美元，盘中触及2015年2月来最高1.669美元。本月可望上涨9.2%，将为6月来表现最好的一个月。

ICE-12月纽约可可 收涨16美元，或0.6%，报每吨2,648美元。3月伦敦可可 收涨9英镑，或0.4%，报每吨2,203英镑。(完)

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